Top 10 Rheinland: Eiscafé Pastorelli in Kaarst

An heißen Sommertagen wirken sie besonders erfrischend: Früchte. Gerade in der Beerenzeit geht in der beliebten Kaarster Eisdiele "Pastorelli" ein Fruchteis nach dem anderen über die Ladentheke. Die Vielfalt auf der Speisekarte ist dort enorm groß – von Erdbeeren über Himbeeren bis hin zu Zitrusfrüchten ist dort so ziemlich alles vertreten, was die Eis-Welt zu bieten hat. Interessant: Bei der Eisdiele "Pastorelli" handelt es sich um das erste Eiscafé, das je in Kaarst eröffnet hat. Die Geschichte reicht bis ins Jahre 1969 zurück. Heute betreibt Rafael Pereira das Geschäft, in dem insbesondere an heißen Tagen die Kunden ein- und ausgehen.