Top 10 Rheinland: Eiscafé Pia

Der Rheinländer im Allgemeinen und der Düsseldorfer im Besonderen ist ein gelassener und geselliger Typ. Deshalb verwundert es nicht, dass er für besondere Ereignisse oder Orte gerne und klaglos in Schlangen ansteht. Und trotzdem ist das Phänomen, das sich vom ganz frühem Frühjahr bis zum Spätherbst rund um das Eiscafé Pia in der Düsseldorfer Altstadt beobachten lässt, außergewöhnlich: Dort stehen die Freunde des Hauses gleich von zwei Seiten und gerne auch mal einen ganz Block lang an.