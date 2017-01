später lesen Top 10 Rheinland Eiscafé "Rizzardini" in Reuschenberg Teilen

1969 ist das Jahr, in dem Willy Brandt zum neuen Kanzler der Bundesrepublik gewählt wurde, der Mensch zum ersten Mal auf dem Mond landete – und der Mannheimer Eisfabrikant Dario Fontanella das Spaghetti-Eis erfand. Heute ist diese Kreation von den Speisekarten sämtlicher Eiscafés nicht mehr wegzudenken. Doch wer brachte die Kreation eigentlich nach Neuss? Eliano Rizzardini. Er hat die Erfindung noch im gleichen Jahr nach Neuss gebracht. Eine glänzende Idee, für die ihm viele Eis-Freunde sicher dankbar sind. Denn inzwischen zählt das Spaghetti-Eis zu den beliebtesten Eissorten der Nation. Klar, dass Antonio Casanova vom Eiscafé Rizzardini in Reuschenberg die Tradition des sahnigen Eises fortführt und es bis heute in Bestform serviert. Natürlich stehen weitere Klassiker der Eis-Welt auf der Speisekarte. Das Geschäft ist für alle Reuschenberger eine beliebte Anlaufstelle, wenn die Temperaturen steigen und eine Abkühlung guttut.