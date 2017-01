später lesen Top 10 Rheinland Eiscafé "Roma" in Neuss FOTO: Christian Kandzorra FOTO: Christian Kandzorra Teilen

Schwarzwälder Kirsch – jaaaa, das ist die beliebteste Torte der Deutschen. Aber: Wer denkt, dass es sich bei dieser Geschmacksrichtung ausschließlich um Kalorienbomben mit jeder Menge Sahne, Schokolade, Teig und Kirschwasser handelt, der hat sich wohl ordentlich geschnitten. Donato Sicuro vom Neusser Eiscafé "Roma" am Marktplatz zauberte im vergangenen Jahr erstmals aus der beliebten Torten-Sorte ein leckeres Eis. Er experimentiert gern mit verschiedenen Geschmacksrichtungen und hat diverse Eis-Kreationen im Angebot, die im Stadtgebiet einzigartig sein dürften. Das Schwarzwälder-Kirsch-Eis ist nur eine davon. Generell zählt "Roma" zu den beliebtesten Treffpunkten für Eis-Fans, gerade an heißen Tagen herrscht in der großen Eisdiele Hochbetrieb. Bis zu 15 Mitarbeiter verteilen die süßen Kugeln an die Besucher, die auch auf einer großen Außenterrasse Platz nehmen können – selbstverständlich mit Blick aufs Neusser Rathaus.