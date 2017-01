später lesen Top 10 Rheinland Eiscafé "Stasi" in Jüchen Teilen

Der Name ist für eine Eisdiele eher ungewöhnlich – hat aber ganz und gar nichts mit einem Überwachungsapparat zu tun. Der Name ist vielmehr auf kühle Leckereien und den Italiener Giuseppe Stasi, der bis 1984 die Jüchener Traditions-Eisdiele an der Kölner Straße führte, zurückzuführen. Damals verkaufte Stasi das Geschäft an Giuseppi Simari (ebenfalls ursprünglich aus Italien), der das Geschäft übernahm und bis heute erfolgreich weiterführt. In der Eis-Saison herrscht dort reger Betrieb, viele Jüchener schätzen das Angebot der Eisdiele. Das Besondere: Die Mitarbeiter sind jeden Sommer mit mehreren Eiswagen in Jüchen und Umgebung unterwegs und bringen hunderte Kugeln an die Eis-Liebhaber im Gemeindegebiet. Das Geschäft läuft, die Vielfalt auf der Speisekarte ist groß. Wer möchte, kann seinen Becher oder seine Waffel auch bei einem Kaffee auf der Außenterrasse des Cafés genießen. Giuseppi Simari führt die Tradition seines Vorgängers fort und serviert das Eis perfekt – und auf Wunsch natürlich auch mit einem extra Schlag Sahne.