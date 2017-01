später lesen Top 10 Rheinland Eiscafé Unbehaun Teilen

Wer das Unbehaun nicht kennt, hat einfach Pech gehabt. Im Sommer könnte man vielleicht anhand der langen Schlangen bis hinaus auf die Aachener Straße darauf kommen, dass es mit dem Geschäft an der Hausnummer 159 etwas ganz Besonderes auf sich hat. Kenner sind sich sicher: Bei Unbehaun gibt es das beste Eis in ganz Düsseldorf. Es gibt auch keine klassischen „Kugeln“, die man bestellen kann. Vanille, Schokolade, Nuss, Zitrone oder Erdbeere wandern per Spachtel ins Hörnchen oder den Becher. Klar, dass auch der Preis nicht in Kugeln gemessen wird, sondern je nach Größe von Hörnchen oder Becher.