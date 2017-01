später lesen Top 10 Rheinland Eiscafé "Zampolli" in Neuss Teilen

Twittern







Wer es sich im Eiscafé Zampolli an der Krefelder Straße gemütlich macht und einen Eisbecher bestellt, sollte Hunger haben. Die Portionen dort sind üppig, die Vielfalt auf der Speisekarte ebenso. Die Betreiber legen großen Wert auf die Verarbeitung saisonaler Früchte, vorzugsweise Beeren. Die kommen bei den Besuchern sehr gut an, denn nicht nur in den Sommermonaten herrscht in dem Café in Bahnhofsnähe Betrieb. Viele Menschen schätzen die persönliche Bedienung und die lange Tradition des Betriebs. Das Eis wird dort natürlich ganz standesgemäß selbst hergestellt – und zwar vom Chef Angelo Ciprian, der täglich noch selbst in der Küche steht. Auch der Kaffee schmeckt gut.