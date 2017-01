Top 10 Rheinland: Eislaufbahn und Hüttendorf, Monheim

Premiere feiert in diesem Jahr in Monheim die Eislaufbahn mit Hüttendorf, die vom 27. November bis 23. Dezember auf dem Rathausvorplatz aufgebaut werden soll. Gruppen können Termine zum Eisstockschießen vereinbaren, und freitags sollen die Läufer zu Discomusik übers Eis gleiten können.

Von 11. bis 13. Dezember richtet der örtliche Einzelhandelsverbandes, der Treffpunkt Monheim, einen Weihnachtsmarkt aus, der mit einem verkaufsoffenen Sonntag verbunden ist. Der Markt wird sich vom historischen Schelmenturm bis zum Alten Markt in der malerischen Monheimer Altstadt erstrecken. An den insgesamt 50 Verkaufsständen bieten unter anderem auch Bastler und Hobby-Künstler ihre Werke an: von Holzarbeiten wie handgemachten Krippen, über Window-Colors, Servietten-Technik, Moosgummi, Tiffany, Handpuppen, Strickwaren bis hin zu Schmuck und Steinen. Bei einsetzender Dunkelheit sorgt ein Bläserensemble für vorweihnachtliche Stimmung.

Für die Monheimer wird die Eislaufbahn sicherlich ein großer Anziehungspunkt sein, zumal sie verkehrsgünstig direkt am Busbahnhof liegt. Die Termine fürs Eisstockschießen sind jedenfalls weitgehend ausgebucht. Einfach wegen der anheimelnden Fachwerkarchitektur ist die Altstadt als Kulisse für den Weihnachtsmarkt auch für Gäste von außerhalb ein lohnendes Ziel.