Top 10 Rheinland: El Ray Remscheid

Das El Ray bietet ein spanisch-mexikanisches Thema, das auch in den Biergarten in Form vom spanischen Bier San Miguel mit einfließt. Der Biergarten ist erst von ein paar Jahren im Hinterhof des Restaurants angelegt worden und besticht durch seine Gemütlichkeit, die Urlaubsstimmung versprüht. Zum Essen bietet das El Ray spanisch-mexikanische Küche wie etwa Tapas und Enchiladas, aber auch deutsche Gerichte wie Schnitzel und Co. Der Biergarten wird zudem für Konzerte genutzt wie zuletzt beim Auftritt der Klaus Esser Bigband.