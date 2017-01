später lesen Top 10 Rheinland Elfrather See Teilen

Eine Wasseroberfläche von 50 Hektarmetern hat der bekannte See im Uerdinger Stadtteil. Sportvereine nutzen diesen regelmäßig zum Trainieren, für Besucher ist das Baden im See zu diesem Moment untersagt. Ein speziell dafür angelegter Badesee steht einem dann jedoch stets zur Verfügung. Eine große Wiese, ein Kiosk, ein Grillplatz, ein großer Spielplatz und auch eine Minigolfanlage befinden unmittelbar an dem kleinen See geben genug Möglichkeiten, sich auch außerhalb des Wassers zu amüsieren und erholen.