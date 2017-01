später lesen Top 10 Rheinland "Elisabeths Garten" zur Erntezeit Teilen

Twittern







Seit April 2014 verwandeln über 60 Hochbeete den Innenhof des Naturkundemuseums in einen Gemüsegarten. In Elisabeths Garten wachsen historische und regionale Gemüsesorten, die fast in Vergessenheit geraten sind. Somit ermöglicht Elisabeths Garten den Blick über das Supermarkt-Angebot hinaus und bietet Möglichkeiten zum Selbstgestalten. Der Garten lädt interessierte Bewohner ein, Teil von Elisabeths Garten zu werden und aktiv mitzuwirken. Pflanzen großziehen, Unkraut jäten, Kompostieren und natürlich Ernten.