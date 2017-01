später lesen Top 10 Rheinland Elmpter Schwalmbruch FOTO: Franz-Heinrich Busch FOTO: Franz-Heinrich Busch Teilen

Für das Naturerlebnisgebiet Elmpter Schwalmbruch sollten Sie ein bisschen Zeit mitbringen: Hier kann man beispielsweise eine der drei Rundwanderungen durch das Gebiet unternehmen. Der grün-markierte Weg leitet Spaziergänger vom Parkplatz aus unmittelbar zum Standort des Blickpunkts. Ein Steg aus Holzbohlen führt ein Stück über ein Artenschutzgewässer, von wo aus man die Tierwelt des Bruchgebietes aus der Nähe erleben kann. Im Zentrum des 296 Hektar umfassenden Naturschutzgebietes befindet sich ein großes Moor als Relikt der einst sehr ausgedehnten Niedermoore an der Schwalm. Im Übergang zu den trockeneren Bereichen des Gebiets kann man hier die größte Wachholder-Heide des linken Niederrheins umwandern. Entlang der Schwalm führen die Wege an urigen Erlenbruchwäldern und duftenden Gagelsträuchern vorbei. Bentheimer Schafe beweiden die Heideflächen, und zur Paarungszeit im zeitigen Frühjahr sind hunderte Frösche und Kröten in den Gewässern zu beobachten. Ab April blüht in den Bruchwäldern das Wiesenschaumkraut und im Spätsommer die Besen- und die Glockenheide. Mit viel Glück lässt sich sogar der Ziegenmelker, eine seltene Vogelart, die ihrem meckernden Gesang ihren Namen verdankt, in der Dämmerung hören und sehen.