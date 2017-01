später lesen Top 10 Rheinland Elmpter Schwalmbruch in Niederkrüchten Teilen

Auf einer 296 Hektar großen Fläche findet sich etwa ein Moor mit seiner Vielfalt an Tieren und Pflanzen, dazu die einzigartige Wacholderheide: Das können die Besucher im Elmpter Bruch entdecken. Über den grün-markierten Weg werden sie vom Parkplatz aus unmittelbar zum "Wasser.Blick 14" geführt. Der ragt ein Holzsteg in das Gewässer hinein. So entsteht der Eindruck des unmittelbaren Eintauchens in ein Artenschutzgewässer. Wanderführer wie Bernd Nienhaus empfehlen, für solche Beobachtungen Zeit mitzubringen, um die lebendige Vielfalt etwa von Vögeln, Fröschen und Kröten wahrnehmen zu können. Einzigartig ist der Bereich der Wacholderheide, der letzte seiner Art am linken Niederrhein. Ein Tipp von Bernd Nienhaus: "Einfach mal in die Heide legen und lauschen ."