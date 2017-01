später lesen Top 10 Rheinland Eltener Wald Teilen

Der Eltener Wald erstreckt sich vom Eltenberg bis fast an die Ortsgrenze von Emmerich-Borghees. Zahlreiche Wanderrouten führen durch das Waldstück, das auch an Spargelfeldern und einem alten Hof mit Pferdekoppel und Kuhweide vorbeiführt. Der Wald lässt sich am besten vom Eltenberg aus erkunden. Dort gibt es auch Parkplätze.