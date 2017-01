Top 10 Rheinland: Emmericher Wochenmarkt

Der Emmericher Wochenmarkt findet in der Innenstadt am Neumarkt statt. Das Angebot reicht von Obst, Gemüse, Fleisch, Geflügel, Fisch und Käse über Artikel des alltäglichen Bedarfs (Textilien, Kurzwaren), Gewürze, Delikatessen und Blumen. Traditionell sind nicht nur größere Stände von Landwirten vertreten, sondern auch kleinere, die wenig, aber dafür qualitativ gute Ware aus eigenem Anbau anbieten. Auch ein Anbieter von Bio-Obst und –Gemüse ist mit von der Partie. Die Zahl der kostenlosen Parkplätze am Neumarkt ist während der Markttage begrenzt. Ausreichende Parkmöglichkeiten mit Parkscheibe gibt es aber in der gesamten Innenstadt. Auch ein Besuch der Rheinpromenade lässt sich mit dem Gang zum Markt verbinden.

Guter Wochenmarkt, der vor allem samstags eine große Auswahl bietet. Für viele Kunden gehört eine Portion frisch frittierter Fisch vom Holländer zum Marktbesuch dazu.