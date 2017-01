Top 10 Rheinland: Er-Sie-Es (Radevormwald)

Den „Er-Sie-Es“ Secondhand-Laden der Ökumenischen Initiative Wipperfürth/Radevormwald gibt es mittlerweile seit acht Jahren. Eigentlich sollte es dort nur ein Jahr lang gespendete Secondhand-Ware geben. Doch das Interesse war und ist so groß, dass ans Aufhören nicht zu denken ist. Denn hier bieten ehrenamtliche Verkäufer hochwertige Kleidung für Damen und Herren an. Dazu kommt die schöne Dekorierung des Ladens, so dass sich der ein oder andere Kunde sogar schon in einem normalen Geschäft wähnte und ein Kleidungsstück nachbestellen wollte. Diese gibt es vor Ort ab Größe 36 (Damen) und Größe 46 (Herren) bis hin zu Übergrößen. Außerdem sind manchmal Haushaltswaren wie Geschirr im Angebot.

Was einst als zeitlich begrenztes Projekt begann, hat dank hochwertiger Waren und treuer Stammkunden auch heute noch Zukunft.