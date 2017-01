später lesen Top 10 Rheinland Erdbeerhof Faßbeck, Wülfrath Teilen

Im Nirgendwo der Felder und Wiesen Apraths steht am Straßenrand in unscheinbarer weißer Wagen mit Markise. Der markiert sozusagen das Tor zum Früchteparadies. Denn dahinter erstrecken sich auf dem Erdbeerhof Faßbeck knallgrüne Reihen, unter deren Blättern sich Erdbeeren in Hülle und Fülle verbergen. Der Fachmann weiß, dass sich diese köstlichen Vitaminbomben am besten in flachen, breiten Gefäßen lagern lassen, um Druckschäden zu vermeiden. Wer kein eigenes hat, leiht sich hier eins. Und pflügt im optimalen Fall die knallrote Frucht mit Stiel und Blütenkelch, weil sie so länger haltbar bleibt und kein Aroma verliert. Der Preis für die kleine Köstlichkeit ist saisonal bedingt und liegt zurzeit bei 3 Euro pro Kilo.