Top 10 Rheinland: Erntedank in Appeldorn

Vom 18. bis zum 21. September haben in diesem Jahr die Appeldorner gleich drei Feste gefeiert: Kirmes, Schützenfest und Erntedank. Letzteres wird dabei immer im Rahmen eines Familientages gefeiert. Erst mit der Erntedankmesse ab 9.45 Uhr in der Kirche in Kehrum, im Anschluss startet der Oldtimer-Treckerkorso zum Festzelt nach Appeldorn. Dort ist für ein buntes Programm gesorgt, unter anderem mit der Ehrung der Gewinner des Wettbewerbs „Garten und Blumenschmuck“ des Heimatvereins.