später lesen Top 10 Rheinland Erntedank in Geldern FOTO: Franz-Heinrich Busch FOTO: Franz-Heinrich Busch Teilen

Twittern







Jede Ortschaft bereitet einen eigenen Erntedankgottesdienst vor, oft wirken Kindergärten und Familien mit. Denn Erntedank ist ein typisches Fest, bei dem ganz viel angeschaut, angefasst und probiert werden darf. In Geldern selbst findet am 4. Oktober um 11.30 Uhr ein Familiengottesdienst statt. Die „weltliche“ Veranstaltung zum Erntedank ist bereits dieses Wochenende. Geldern hat Samstag den Land-Leben-Markt. Im Herzen von Geldern, dem Marktplatz, wird es von 10 bis 16 Uhr von erntefrischen Produkten, wie Kürbisse und Äpfel, nur so wimmeln. Am 18. Oktober ist in Pont der Herbst- und Kartoffelmarkt, auch sehr beliebt.