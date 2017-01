später lesen Top 10 Rheinland Erntedank in Haffen-Mehr FOTO: Achim Blazy FOTO: Achim Blazy Teilen

Traditionell sorgen die Heimatfreunde Haffen-Mehr für das Erntedankfest in den beiden nah beieinander liegenden Reeser Ortsteilen. Die Feier beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Mehr. Anschließend ziehen alle zum Marktplatz, wo die Erntekrone aufgerichtet wird, mit gleichzeitigem Festprogramm. Zum gemütlichen Ausklang treffen sich alle in der Gaststätte “Zum Hirsch” in Mehr.