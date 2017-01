später lesen Top 10 Rheinland Erntedank in Hommersum FOTO: Klaus-Dieter Stade FOTO: Klaus-Dieter Stade Teilen

Auf das große Kirmeswochenende vom 26. und 27. September in Hommersum folgt das große Erntedankfest. Am Freitag, 2. Oktober, beginnt um 15 Uhr das Erntewagenschmücken in den fünf Schmückgemeinschaften. Am Samstag, 3. Oktober, startet um 19 Uhr der Erntedankgottesdienst in der St.-Petrus-Kirche. Anschließend erfolgt der Fackelzug in Begleitung des Tambourcorps Hassum zum Festzelt. Am Sonntag, 4. Oktober, starten pünktlich um 14 Uhr die Erntewagen und beginnen mit der Abholung des Erntekönigspaares. Danach: Dämmerschoppen.