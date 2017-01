später lesen Top 10 Rheinland Erntedank in Hüthum FOTO: Axel Breuer FOTO: Axel Breuer Teilen

In St. Georg Hüthum in diesem Jahr zum Familiengottesdienst auf dem Schulhof der Grundschule eingeladen. Das Thema des Gottesdienstes, der vom Familiengottesdienstkreisvorbereitet wurde: „Erntedank – mit dem Apfelkern fängt es an!“. Die Feier wird vom Kinder- und Jugendchor mitgestaltet. Beim Erntemarkt bieten der Gemeindeausschuss Hüthum und der Kinder- und Jugendchor Hüthum einen Imbiss, Getränke und Kuchen an. Der Erlös kommt der Kinder- und Jugendchorkasse zugute.