Top 10 Rheinland: Erntedank in Kevelaer

Erntedank im besten Sinne, in diesem Fall kirchlich, wird am Sonntag, 4. Oktober um 10 Uhr in der großen Basilika am Kapellenplatz gefeiert. Erstmals wird eine große Erntekrone die Basilika schmücken. Parallel dazu findet in der Beichtkapelle ab 10.30 Uhr ein Familiengottesdienst statt.