später lesen Top 10 Rheinland Erntedank in Pfalzdorf FOTO: Klaus-Dieter Stade FOTO: Klaus-Dieter Stade Teilen

Twittern







Am 3. Oktober zieht der örtliche Erntedankzug bereits zum 25. Mal durch Pfalzdorf. Der Tag beignnt mit dem 3. Pfälzer Blumenmarkt um 9 Uhr am Pfälzerheim. Getauscht wird alles ,was man aus dem Garten kennt: Pflanzen, Ableger, Samen, Gehölze, Blumenknollen und viel mehr. Um 12 Uhr findet der ökumenische Gottesdienst statt, bevor sich der festliche Umzug um 14 Uhr in Gang setzt.