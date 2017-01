später lesen Top 10 Rheinland Erntedank in Warbeyen FOTO: Klaus-Dieter Stade FOTO: Klaus-Dieter Stade Teilen

Twittern







Das Fest startet am Freitag, 2. Oktober, um 20 Uhr mit der Beachparty. Alle Partybegeisterten ab 16 Jahre sind herzlich eingeladen das Festzelt zu rocken. Am Samstag wird das Stadtfeuerwehrfest ab 15.30 Uhr mit dem Eintreffen der Wehren am Depot gefeiert. Hiernach findet um 16.15 die Aufstellung und Abmarsch statt. Für 17 Uhr ist die Ankunft am Hermesplatz geplant und der Einzug in das Festzelt folgt um 17.45 Uhr. Besonders möchte der Heimatverein auf die „Party im Paradies“ aufmerksam machen. Ab 19.30 Uhr kann mit der Live-Musik Band „Sunset“ bei dem Besten aus Rock und Pop getanzt und gefeiert werden. Der alljährliche Festzug findet dann am Sonntag statt. Ab 13.30 Uhr stellen sich die Wagen auf damit sich der Erntedank-Lindwurm mit über 30 Wagen quer durch Warbeyen um 14.30 Uhr in Bewegung setzen kann.