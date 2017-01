später lesen Top 10 Rheinland Eschbachtalsperre Teilen

Es gibt Orte, die sind zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Die Eschbachtalsperre in Remscheid besticht in der kalten Jahreszeit mit ihrem ganz besonderen Winterzauber. In den Baumwipfeln hängt der Schnee, bei ausreichend Minusgraden verwandelt sich die Wasserfläche in eine einzige spiegelnde Fläche, die gerade bei Sonnenschein wunderbar glitzert, und im Neuschnee verraten Spuren die Anwesenheit so mancher Tiere. Wer sich nach der etwa 45-minütigen Runde aufwärmen möchte, hat dazu im Restaurant des angrenzenden Hotels Gelegenheit.