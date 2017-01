später lesen Top 10 Rheinland Eselrock Wesel FOTO: Buhl FOTO: Buhl Teilen

Am 12. und 13. Juni wird das Eselrock-Festival im Heubergpark mitten in der Stadt über die Bühne gehen - „umsonst und draußen“ ist erneut das Motto für die Veranstaltung. Am Freitag startet das Festival um 17 Uhr auf der Byk-Seebühne mit den Auftritten von Vertical Breeze, Wiegalt, Alex Amsterdam und Georg auf Lieder. Samstag geht es um 12 Uhr weiter, dann öffnet auch die Sparkassen-Hauptbühne, auf der ab 13 Uhr folgende Bands spielen: Nerd Academy, Joy Became Clear, Blizzard, Versus You, Liedfett, Blackout Problems, Mr. Irish Bastard und Massendefekt. Auf der Seebühne sind ab 13.35 Uhr zu sehen: Meine Zeit, Crash Down, Gorilla Taxi, Käpt’n Moby, Godswill, The Shed und Rogers.