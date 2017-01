später lesen Top 10 Rheinland Esskastanie Duisburg-Rumeln FOTO: Archiv FOTO: Archiv Teilen

Twittern







An der Düsseldorfer Straße, etwa auf Höhe der Hausnummer 119 und in der Nähe der Kreuzung mit der Friemersheimer Straße und der Giesenfeldstraße, steht ein ausladender Esskastanienbaum. Mit dem Auto ist die Stelle sehr gut zu erreichen, auch Parkplätze gibt es in direkter Nähe. Auch eine Bushaltestelle kann zu Fuß erreicht werden.