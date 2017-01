Top 10 Rheinland: Esskastanienbaum Duisburg-Rheinhausen

In der Herderstraße, etwa auf Höhe der Hausnummer 19, befindet sich ein Esskastanienbaum. Er steht auf dem Fußweg in einer verkehrberuhigten Zone. Da er noch relativ jung ist, trägt er nur recht wenige, dafür aber große Nussfrüchte.

Da der Baum in einer Sackgasse steht, fahren nur wenige Autos vorbei, so dass auch Kinder relativ gefahrlos sammeln können. Da sich unter dem Baum direkt auch Parkplätze befinden, bietet sich eine Anreise mit dem Auto an. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Baum eher schlecht zu erreichen, da sich die nächste Bushaltestelle in einiger Entfernung befindet. Durch seinen Standort mitten in einem dicht bewohnten Gebiet, sollte man hier allerdings schnell sein, da die leckeren Nüsse im Herbst immer schnell aufgesammelt werden.