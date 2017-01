später lesen Top 10 Rheinland Et Kabüffke FOTO: Hans Jürgen Bauer FOTO: Hans Jürgen Bauer Teilen

Düsseldorf hat so viel Großes zu bieten. Aber auch das ganz Kleine kann beeindrucken. Et Kabüffke, was so viel heißt wie kleiner Raum, ist dafür ein Paradebeispiel. Wer einen Zug durch die Altstadt machen und das Besondere entdecken möchte, sollte diesen Ort aufsuchen. Gleich gegenüber vom Uerige unter den Arkaden geht es an der Flinger Straße 1 in diesen hutzelkleinen Laden, aus dem durch eine kleine Öffnung auch Getränke nach draußen gereicht werden. Drinnen, an der geschwungenen Theke, gibt es sogar Bowle – und natürlich Killepitsch, denn et Kabüffke gehört zur Firma Peter Busch, die diesen Trank in alle Welt exportiert. Wer dazu noch in der Lage ist, kann eine kleine geschwungene Treppe zur Empore, die es auch noch gibt, hinaufsteigen.