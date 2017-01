später lesen Top 10 Rheinland Euforia Kleve FOTO: Klaus-Dieter Stade FOTO: Klaus-Dieter Stade Teilen

Twittern







Von Mallorca ins Tönissencenter - Die neuen Pächter des Euforia haben in ihrer Cocktailbar "Acapulco" in Cala Millor viele Stammkunden aus dem Kleverland. Jetzt sind sie den Urlaubern mit der Gastronomie an den Niederrhein gefolgt, um auch hier den Flair des „17. Bundeslands“ zu versprühen.