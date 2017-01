später lesen Top 10 Rheinland Ev. Thomaskirche in Kempen: Verschueren-Orgel Teilen

Die meisten evangelischen Kirchen verfügen nur über ein bescheidenes Harmonium, in der Thomaskirche jedoch im Jahr 1910 nach dem Kirchenneubau bereits eine für die damalige Zeit sehr gute Orgel der Firma Faust in Schwelm. Doch auch diese hat irgendwann ausgedient. Im Jahr 1991 wird in der Thomaskirche eine neue Orgel gebaut, und zwar von der Firma Verschueren-Orgelbouw aus Heythuysen. Sie ist Orgeln nachempfunden, wie es sie um 1700 in den südlichen Niederlanden gegeben hat, z. B. des Orgelbauers Andries Severijn. Diese Instrumente unterliegen einem starken Einfluss des französischen Orgelbaus dieser Zeit. Das Kempener Instrument hat 18 Register auf zwei Manualen und Pedal.