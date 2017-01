später lesen Top 10 Rheinland Evangelische Klarenbachkirche (Holthausen) FOTO: Klarenbachkirche FOTO: Klarenbachkirche Teilen

Sie steht unter dem großen Tannenbaum auf der ersten Stufe zum Altar in der evangelischen Klarenbachkirche – eine Krippe, die mit viel Liebe zum Detail aufgebaut wurde. Maria, Josef und das Kind in der Krippe. Davor ein kleines offenes Feuer, das vor der Kühle der Nacht schützt. Natürlich halten auch die Schafe Wacht bei dem Jesuskind. Und in der Ferne sind schon die drei Weisen aus dem Morgenland unterwegs. Der Handwerkerkreis der Evangelischen Klarenbach-Kirchengemeinde in Holthausen hat diese Krippe in Eigenarbeit hergestellt.