Top 10 Rheinland: Evangelischer Friedhof Unterburg, Solingen

Dieser Ort wirkt wie aus der Zeit gefallen. Denn auch wenn das Gras gemäht ist und die Bruchsteinmauer intakt: Der 1744 angelegte Friedhof neben der alten evangelischen Kirche in Unterburg wurde bereits 1854 aufgegeben. Über dem Gräberfeld, keine 20 Meter von der Wupper entfernt, liegt ein morbider Charme. An diesem Ort führen die 250 Jahre alten Grabsteine dem Besucher vor Augen, dass alles vergänglich ist. Zwar trotzen die 52 erhaltenen, gleichförmigen Grabmale dem Verfall und halten sich in Reih‘ und Glied aufrecht. Doch den Mühlen der Zeit und der kühlen Feuchte des nahen Flusses entrinnen sie nicht. Eines eint alle Gräber: Das Bildnis eines Engels, der über sie wacht.