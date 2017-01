später lesen Top 10 Rheinland Evangelischer Stadtfriedhof, Remscheid Teilen

Der evangelische Stadtfriedhof gehört zu den ältesten Anlagen in Remscheid. Der Friedhof hat viele Jahrhunderte hindurch den Bewohnern Remscheids als letzte Ruhestätte gedient. Bis 1761 wurde der Friedhof ausschließlich unmittelbar um die Kirche herum belegt. In diesem Jahr erweiterte man ihn gen Nordosten bis an die heutigen Kirchhofstraße. Jährlich finden inzwischen mehr als 200 evangelische und katholische Christen dort ihre letzte Ruhestätte.