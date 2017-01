später lesen Top 10 Rheinland Evis Bistro Teilen

Twittern







Eigentlich heißt sie Eveline Gebauer. Aber die Besucher des nach ihr benannten Bistros kennen und lieben die Gastwirtin als „Evi“. Das Kellerlokal an der Wilhelmstraße ist dafür bekannt, eine prima Adresse für Dart- und Pool-Spiel zu sein. Und ist schwer angesagt wegen seiner Veranstaltungen. Neben regelmäßigen Treffs für Nachwuchsliteraten sind es vor allem die musikalischen Termine, die für positive Schlagzeilen sorgen. Ob junge Formationen aus der Region oder etablierte Spieler bundesweit, „Wir müssen uns gar nicht mehr darum kümmern, Liveacts finden zu müssen“, sagt die Wirtin. Per Post und E-Mails kommen bundesweit Demo-Tapes und Anfragen an. Und sorgen für eine bunte, abwechslungsreiche Mischung in Sachen Bühnenprogramm.