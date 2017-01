später lesen Top 10 Rheinland Evis Bistro, Wülfrath Teilen

Bistro mit Pubatmosphäre, das aus der Wülfrather Kneipenlandschaft nicht wegzudenken ist. Im Kellerlokal von Evi Gebauer geht eigentlich alles, auch so inseltypischen Beschäftigungen wie dem Dart-Werfen kann der Gast hier nachgehen. Und zwar fast professionell, hier wird sogar für Turniere und Meisterschaften trainiert. Und am Tresen gibt es dazu allerlei Liquides, was des Feierfreudigen Herz glücklich macht.