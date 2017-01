später lesen Top 10 Rheinland Evita Beach Teilen

Grevenbroich liegt am Strand! Naja, zumindest fast: Das "Evita Beach" ist ein kleiner, aber feiner Stadtstrand in City-Lage. In der Nähe zum Ufer der Erft gelegen, kommt bei gutem Wetter echtes Urlaubsfeeling auf – mit Cocktails, kalten Drinks, spanischen Tapas und bei sommerlichem Sound. Palmen, Strandstühle und ein Deko-Pool warten auf die Besucher. Ein guter Ort, um den Alltag hinter sich zu lassen!