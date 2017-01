später lesen Top 10 Rheinland "Evita Beach" in Grevenbroich Teilen

Bekannt ist diese Location auch als „Stadtstrand von Grevenbroich“. Der gesamte Untergrund des Areals ist mit Sand ausgelegt. Das weckt bei vielen Gästen echte Urlaubsgefühle. Die Besucher entspannen dort in der Sommersaison in Sonnenstühlen und genießen Cocktails. Für Disco-Feeling sorgen verschiedene DJs aus dem Stadtgebiet, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, ihr Publikum mit Songs aus unterschiedlichen Genres zu begeistern. Sie wollen in erster Linie gute Stimmung verbreiten und versuchen, auch Musikwünsche in ihr Programm einzuflechten. Natürlich gibt es eine große Auswahl an Cocktails und anderen Getränken, die teilweise vor Ort gemixt werden. Neu ist eine kleine Wasserrutsche, die an heißen Tagen geöffnet ist und für Abkühlung sorgt.