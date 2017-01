später lesen Top 10 Rheinland Evolutionspfad, Mettmann Teilen

Bekanntermaßen ist Mettmann die Stadt, in der der Neandertaler gefunden wurde. Wie eine Nabelschnur soll sich zwischen dessen Fundort, Museum und verschiedenen Industriedenkmälern der sogenannte Evolutionspfad als verbindendes Element zwischen Vergangenheit und Jetzt-Zeit spannen. Wichtige Erinnerungsstücke sind zum Beispiel die Steinpyramide mit Baggergreifer auf dem Grundstück Wiesental am Seniorenheims Neanderthal. Sie stehen für das wichtige Element Kalk in seiner Blütezeit. In unmittelbarer Nähe an der Talstraße befinden sich auch weitere Dokumente rund ums Thema.