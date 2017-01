später lesen Top 10 Rheinland Fackelführung durch den Landschaftspark Duisburg-Nord Teilen

Auf einer Fläche von rund 180 Hektar finden Besucher Industriekultur, Natur und ein faszinierendes Lichtspektakel des britischen Künstlers Jonathan Park. Im Zentrum der Parklandschaft steht ein stillgelegtes Hüttenwerk. Besucher können die Türme erklimmen, die zu Gärten umgenutzten alten Bunker entdecken oder durchs Grün spazieren. In einem alten Gasometer ist Europas größtes künstliches Tauchsportzentrum entstanden, ehemalige Erzlagerbunker sind heute ein Klettergarten, ein erloschener Hochofen ist zum Aussichtsturm ausgebaut. Am Abend erleuchtet der Park in roten, grünen und blauen Lichtern. Durch diese einzigartige Kulisse führt die Fackelführung mit kundigem Hüttenwerker. Die "scharfe" Variante der Tour beinhaltet nach der Besichtigung von Gießhalle, Bunkertaschen und Co. eine in Original Ruhrfeuer-Gourmet-Sauce zubereitete Currywurst plus einem Pils. Ansonsten bietet das Restaurant im Industriestil ebenfalls viele Köstlichkeiten. Für Kinder eignen sich die Stirnlampenführungen durch das alte Eisenhüttenwerk.