Top 10 Rheinland: Familie Küppers in Holzbüttgen

Familie Küppers und die Erdbeeren – sie gehören so zusammen wie Kino und Popcorn. Nach Pfingsten öffnet der landwirtschaftliche Betrieb am Hasselhof in Kaarst seine Erdbeerplantagen für Menschen, die gerne selbst pflücken wollen. Die Erdbeeren von Küppers sind bekannt für ihr besonderes Aroma – und zwar weit über die Stadtgrenzen hinaus. Wie das zustande kommt, will Franz-Josef Küppers nicht erklären, Geheimnis bleibt eben Geheimnis. Aber: Es hat offenbar etwas mit dem Boden und einer ganzjährigen Pflege der Plantagen zu tun, auf denen mehrere Sorten angebaut werden. Die Küppers‘ bieten natürlich nicht nur das Selbstpflücken an. Auch fertig gefüllte Erdbeerschalen sind im Hofladen erhältlich. Mit dem Pflücken richten sich die Küppers‘ in erster Linie an Familien.