Top 10 Rheinland: Familienunternehmen leichter und erfolgreicher führen

Oft verstehen sich die neue Geschäftsführung und die ältere Generation, die den Betrieb aufgebaut hat bezüglich der Unternehmensführung nicht mehr. Eltern sind immer noch allgegenwärtig. Hier gibt Hubert Geurts praktische Tipps aus verschiedenen Unternehmensprojekten, wie das emotionale Beziehungsgeflecht nützlich und hilfreich strukturiert werden kann.

In diesem Vortrag geht es um drei wichtige Themen in Familienunternehmen: Einflussnahme der Eltern/ Miteigentümer, Entlastung der Geschäftsführung sowie Bindung von guten MitarbeiterInnen. An praktischen Beispielen aus seiner Arbeit zeigt der Dozent Hubert Geurts, wie durch effektive Maßnahmen die Geschäftsführung um 10% - 20% kurz und mittelfristig entlastet werden kann.

Termin:

10.03.2016, 20:00 bis 21:30 Uhr



Kosten:

5,00 EUR

Hier wird ein für viele Unternehmen sehr wichtigeres Thema behandelt!