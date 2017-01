Top 10 Rheinland: Feierabendtour

Die familienfreundliche aber auch für gemütliche Fahrten nach Feierabend geeignete Feierabendtour kann von jedem beliebigen Punkt der Rundroute aus gestartet werden. Die Tour führt rund um Erkelenz und ist dazu geeignet zu entdecken, wie Grün die Stadt ist.

Familienfreundlich ist die Strecke, Spielplätze liegen an ihr (im Baumschulpark Mennekrath und im Grünzug), sie ist nur 13 Kilometer lang und führt über sehr gut ausgebaute Wege, die gut von Kindern selbst gefahren werden können. Ausklingen lassen kann man die Tour wunderbar in einem der Cafés und Kneipen am Erkelenzer Markt.