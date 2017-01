später lesen Top 10 Rheinland Ferienpark Waldfrieden FOTO: Kaiser FOTO: Kaiser Teilen

Dauergäste und auch Camper mit Wohnwagen oder Wohnmobil sind in Grefrath in direkter Nachbarschaft zum Höhenzug Hinsbecker Schweiz herzlich willkommen. Naherholung inmitten von Wiesen, Wald und Feldern für Gäste aus Nah und Fern. Die 185 Stellplätze mit einer Größe von 80 bis 130 Quadratmetern sind durch Hecken abgetrennt und haben zum Teil einen eigenen Wasseranschluss. Auch kann man im Ferienpark einen eingerichteten Wohnwagen mieten. Wasserratten können sich im biologisch gereinigten Badesee austoben. Angler erfreuen sich an dem guten Besatz des Angelteichs.