Top 10 Rheinland: Fielmann

Filialen der Kette Fielmann gibt es drei in der Stadt. Das Angebot reicht von der preiswerten Sonnenbrille mit Sehstärke ab 17,50 Euro bis hin zur teuren Designerbrille in jeweils verschiedenen Filterkategorien. Selbsttönende Sonnenbrillen in unterschiedlichen Sehstärken passen sich an die aktuellen Lichtverhältnisse an. Auch für Kinder gibt es ein großes Sortiment an Sonnenbrillen mit und ohne Sehstärke. Kinderbrillen, wie zum Beispiel die zweifarbigen Modelle von Esprit, sollten etwas höher sitzen, um einen optimalen UV-Schutz zu gewähren.