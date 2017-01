später lesen Top 10 Rheinland Filmfiguren-Ausstellung in Mönchengladbach FOTO: NN FOTO: NN Teilen

Im alten Hallenbad in Mönchengladbach gibt es eine Filmfiguren Ausstellung mit dem Hauptaugenmerk auf das Thema Star Wars. Hier werden originale Kostüme gezeigt und besondere Exponate ausgestellt. Ein besonderer Bereich ist die Legoausstellung mit allen Raumschiffen. Die bekannten Figuren aus den Star Wars Filmen können in Vitrinen betrachtet werden. Über 300 Figuren sind in einem Modell von Mos Eisley zu sehen. Originale Film-Kostüme sind ebenfalls zu bewundern. Für die Fans der Blaster und Laserschwerte gibt es einen separaten Bereich. Die "Macht" kann man auch in einem Laser-Schwertkampf spüren.