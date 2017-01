später lesen Top 10 Rheinland Finox (Solingen) Teilen

Sport wird im „Finox“ unweit des Solinger Hauptbahnhofes groß geschrieben. Samstags wird beispielsweise auf fünf Fernsehgeräten sowie auf einer Großbildleinwand in der Regel die Bundesliga-Konferenz gezeigt, bei schönem Wetter wird ein Fernseher sogar auf der Terrasse installiert. Selbst aktiv können die Gäste in der Sport- und Musikkneipe an zwei Kickern, einem Billardtisch oder an zwei Elektro-Dartscheiben werden.