Top 10 Rheinland: Fischhaus Wessel, Mettmann

Horst Wessel und sein Fischgeschäft am Düsselring 2 in Mettmann sind eine Institution. Der Firmeninhaber ist mittlerweile 80 Jahre, aber ans Aufhören denkt er noch nicht. Seit 1975 verkauft er Fisch in Mettmann und in der gesamten Region. 80 Sorten Fisch, vorwiegend aus Norwegen, kann man bei Wessel „World Fish Product‘s“ kaufen. „Die Ware wird mit großen Tiefkühl-Lastwagen angelandet und dann in unserem eigenen großen Tiefkühllager, das 50 bis 60 Tonnen fasst, gelagert.“ Wessel zählt nur einige der Fischsorten auf: Heilbuttfilet, Kabeljau, Rotbarsch, Köhlerfisch und Lachsfilet. Vor dem Geschäft werden je nach Bedarf Bratheringe gebraten und verkauft. Eine besondere Delikatesse. Fischplatten, die er auch ins Haus liefert, sind sehr begehrt.