später lesen Top 10 Rheinland Fit X Teilen

Twittern







An immer mehr Beliebtheit erfreut sich das Fit-X-Studio auf der Waldnieler Straße: Hier schätzen die Kunden ein Komplett-Paket für einen monatlichen Beitrag von 15 Euro. In diesen sind nämlich Getränke, sowie die Teilnahme an allen Kursen mit inbegriffen.